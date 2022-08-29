В Таджикистане пройдет конференция по предотвращению переброски террористов

CentralAsia (TJ) - В Душанбе 18-19 октября пройдет международная конференция на тему «Международное и региональное сотрудничество в области безопасности и пограничного контроля в целях противодействия терроризму и предотвращения переброски террористов».

По данным местных СМИ, условия проведения конференции 25 августа обсудил постоянный представитель Таджикистана при ООН Джонибек Хикмат с заместителем Генерального секретаря ООН, главой Контртеррористического управления ООН Владимиром Воронковым.

Более подробной информации не публикуется, говорится лишь о том, что это встреча на высшем уровне, и в прошлом в таких встречах обычно участвовали руководители международных организаций и власти стран-партнеров Таджикистана.

Таджикистан рассматривает ситуацию в Афганистане и защиту границы от проникновения боевиков-экстремистов и наркотрафика как серьезные угрозы безопасности своей страны. В то же время международные правозащитные организации обвиняют таджикское правительство в злоупотреблении лозунгами борьбы с экстремизмом и терроризмом с целью подавления политических оппонентов и инакомыслящих, а также в ограничении свободы слова.

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