В Туркменистане решили постепенно отказываться от госрегулирования цен

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на прошлой неделе провел заседание Кабинета министров, несмотря на то, что ранее отправил членов правительства в отпуск на весь месяц.

Как сообщает госинформагентство ТДХ, курирующий экономику и финансы вице-премьер Ходжамырат Гелдимырадов отчитался о работе по реформе законодательства и внедрении практики составления госбюджета сроком не на один, а на три года.

Также Гелдимырадов доложил об изменениях в нормативно-правовых документах, регулирующих применение финансовых мер при нарушении порядка государственного регулирования цен. Других подробностей ТДХ не приводит. Комментируя отчет, Бердымухамедов заявил, что концепция развития Туркменистана предусматривает переход экономики к рыночным отношениям и поэтапным изменениям «эффективного сочетания элементов рынка и госрегулирования».

Законодательно-правовая база, регламентирующая развитие финансовой сферы и ценовой политики, имеет при этом переходе важное значение, подытожил президент.

Вероятно, под «переходом к рыночным отношениям» подразумевается постепенный отказ от обеспечения населения продуктами по фиксированным ценам в госмагазинах.

До 2014 года цены в госмагазинах Туркменистана были примерно такими же, как и в частных. Однако, после случившегося в том году обвала цен на энергоносители, курс маната начал резко падать.

Ранее доллары свободно продавали в банках по 2,85 маната за доллар, в 2015 году официальный курс вырос до 3,5 маната и остается таким до сих пор. При этом легально обменять туркменскую валюту на иностранную по государственному курсу невозможно. Это привело к расцвету «черного рынка» валют, на котором сейчас один доллар можно купить за 19,5 маната. На пике, в апреле 2021 года, доллар стоил 40 манатов.

Вслед за долларом начали расти цены в частных магазинах, но в государственных стоимость продукции по-прежнему регулируется властями исходя из официального курса, что, очевидно, создает большую нагрузку на бюджет. Из-за более дешевых цен, перед госмагазинами начали выстраиваться большие очереди, с которыми безуспешно пытались бороться туркменские власти.

В итоге мае 2021 года, чтобы убрать скопления людей перед магазинами, администрация Ашхабада решила развозить наборы продуктов по домам.