Посольство России в Таджикистане приостановило выдачу загранпаспортов

CentralAsia (TJ) - Посольство России в Таджикистане с 29 августа приостанавливает прием заявлений на выдачу за рубежом биометрических загранпаспортов со сроком действия десять лет. Об этом сообщается на сайте посольства.

Как сообщает МИД России, с 26 августа во всех странах временно прекращена выдача загранпаспортов нового поколения - с электронным носителем информации и десятилетним сроком действия по техническим причинам.

«Документы прекратили выдавать временно в связи с необходимостью переформатирования электронного носителя», - говорится в сообщении.

Отмечается, что оформление паспортов старого образца сроком действия пять лет продолжится без изменений.

Сообщения о приостановке выдачи биометрических паспортов появились на сайтах российских посольств за рубежом. Посольство в Турции написало о приостановке «до урегулирования вопроса изготовления паспортов с электронным носителем информации».

При этом МИД не уточняет, распространяются ли ограничения на загранпаспорта, которые МВД выдает гражданам, находящимся в России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила приостановку выдачи биометрических загранпаспортов:

«Речь идет исключительно о временных, технических мерах по переформатированию паспортов десятилетних. Так бывает, в связи с технологическим прогрессом, веяниями нового времени, что нужно перезапускать систему – не буду вдаваться в технические моменты, они никому неинтересны. Это исключительно временная мера».

Загранпаспорта нового образца в России стали выдавать в 2006 году. От старых они отличаются, помимо срока действия, наличием чипа с биометрическими данными владельца и другой информацией о нем.

По данным МВД РФ, что в России за первую половину 2022 года гражданам выдали на 45% больше загранпаспортов, чем за этот же период 2021 года.

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