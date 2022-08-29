Узбекистан впервые принял участие в 160-летнем фестивале в Испании

CentralAsia (UZ) - 25-29 августа в испанском городе Онтиньенте (Валенсия) проходит международный фестиваль, посвященный культурно-историческому и духовному наследию, туристическому потенциалу Узбекистана, сообщает ИА «Дунё».

Мероприятие проводится более 160 лет и привлекает сотни тысяч туристов со всего мира.

В программу включен показ национальных костюмов, традиционной вышивки (сюзане), фотовыставка, национальные танцы, ярмарка прикладного искусства, дегустация блюд узбекской кухни, а также концерт симфонического оркестра с музыкальными композициями «Самарканд», «Фергана» и «Улугбек». Данные композиции были написаны известным испанским композитором Саулем Гомесом Солером, который был вдохновлен древней историей Самарканда, икатом Ферганской долины и правлением Мирзо Улугбека.

Для презентации туристического потенциала и культурного наследия Узбекистана на фестивале за счет организаторов мероприятия в Испании узбекскими мастерами и дизайнерами одежды изготовлено 600 национальных и исторических костюмов. Также в шествии представлен образ выдающегося узбекского государственного деятеля, основателя империи Темуридов – Амира Темура.