В Индии взорвали два незаконно построенных 103-метровых небоскреба. Видео

CentralAsia (CA) - В Индии взорвали два небоскреба, возведенных нелегально в городе Ноида, передает Financial Express.

На видео запечатлено, как 103-метровые башни-близнецы Supertech оседают в облаке пыли и обломков. Всего операция по сносу длилась около 9 секунд.

Для подрыва зданий использовали более 3700 килограммов взрывчатки. Небоскребы стали самими большими сооружениями, когда-либо снесенными в Индии.

Перед операцией из района были эвакуированы около 5 тыс. людей, соседние дома закрыли плотной пленкой. Полиция оцепила территорию и перекрыла несколько дорог.

Судебные разбирательства по поводу законности этих построек длились 9 лет. В итоге выяснилось, что застройщики нарушили нормы минимального расстояния между небоскребами. В августе 2021 года Верховный суд Индии постановил снести здании.