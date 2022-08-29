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В учениях «Восток-2022» примут участие 50 тыс. военных стран ШОС и ОДКБ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В Минобороны России сообщили, что в стратегических учениях «Восток-2022», которые пройдут с 1 по 7 сентября на полигонах Восточного военного округа, примут участие более 50 тыс. военнослужащих ШОС и ОДКБ. Об этом в ведомстве рассказали ТАСС.

Как сообщили в Минобороны, в учениях будут задействованы 5 тыс. единиц оружия и военной техники, в их числе — 140 самолетов и 60 боевых кораблей. Учения пройдут на полигонах «Бурдуны», «Горячие Ключи», «Князе-Волконский», «Лагунное», «Сергеевский», «Телемба», «Успеновский», в акваториях Охотского и Японского морей.

В Минобороны заявили, что учения проводятся «в интересах обеспечения военной безопасности Российской Федерации и ее союзников в зоне ответственности Восточного военного округа». В учениях примут участие военные из Китая, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Индии, Таджикистана, Монголии и других стран.

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