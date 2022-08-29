1 сентября Ниагарский водопад снова загорится цветами флага Узбекистана

CentralAsia (UZ) - В день празднования 31-й годовщины государственной независимости Республики Узбекистан (в США и Канаде 31 августа) самый известный водопад в Канаде – Ниагарский водопад снова будет подсвечен в цвета национального флага Узбекистана.

По информации посольства Узбекистана, которое также аккредитовано в Канаде, самый мощный водопад Западного полушария в узбекских цветах можно будет наблюдать в прямом эфире 31 августа в 22:30 по местному времени (1 сентября в 7:30 по ташкентскому времени). Освещение Ниагарского водопада цветами узбекского флага продлится 15 минут.

Как сообщает посольство, уроженцы Узбекистана со всех уголков Канады и США планируют прибыть к водопаду чтобы посмотреть подсвеченную национальным флагом Ниагару. Кроме того, дипломатическая миссия совместно с согражданами планируют широко отметить День Независимости в городе Ниагара, где будет организован торжественный прием по случаю 31-й годовщины суверенитета с узбекскими танцами и песнями, гостям будет предоставлена возможность отведать традиционный узбекский плов.

Впервые Ниагарский водопад был окрашен в цвета узбекского флага в честь 30-летия Независимости Узбекистана в прошлом году при участии узбекистанцев, многочисленных туристов из разных уголков мира, а также местных жителей.

Ежегодно водопад Ниагару посещают миллионы туристов. Ширина водопада – 792 метра, высота – 53,6 метра, объем падающей воды – 2,2 млн литров в секунду. В системе ночной подсветки Ниагарского водопада использовано 1,4 тысячи отдельных светильников.