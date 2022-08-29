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Зеленский уволил замначальника Нацгвардии, занимавшего пост с 2014 года
Ярослав Сподар
Ярослав Сподар

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя командующего Национальной Гвардии Ярослава Сподара. Указ опубликован на сайте Зеленского. О причинах увольнения не сообщается. Ранее сегодня президент Украины провел секретное совещание с украинскими силовиками.

Ярослав Сподар был назначен на пост замначальника Нацгвардии Украины в 2014 году, он курировал работу с личным составом. До этого руководил управлением воспитательной работы главного управления войск МВД Украины, а также отделом комплектования и прохождения службы офицерским составом Академии внутренних войск МВД.

28 августа Владимир Зеленский провел секретное совещание с руководителями украинских войск, разведывательных органов, Минобороны, МВД и Службы безопасности Украины. В релизе на сайте украинского президента говорится, что они обсуждали обстановку на фронте.

25 июля президент Украины уволил первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Руслана Демченко, командующего силами спецопераций Григория Галагана, отстранил главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову, а также уволил начальников управлений СБУ в трех областях. В июле Зеленский также снял с должностей украинских послов в Германии, Венгрии, Норвегии, Индии и Чехии.

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