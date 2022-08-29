Зеленский провел секретное совещание с силовиками по ситуации на фронте

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с силовиками, оно носило секретный характер, сообщается на сайте президента страны. Участвовало руководство ВСУ, разведки, Минобороны, МВД, СБУ и «других сил обороны».

«Участники совещания, проводившегося в секретном режиме, заслушали информацию об оперативной обстановке на фронте, рассмотрели другие вопросы безопасности и обороны. Отдельно остановились на потребностях украинской армии и координации на разных уровнях с международными партнерами Украины», — говорится в сообщении.

Также во время совещания было рассмотрено «исполнение предварительных приказов верховного главнокомандующего».