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Зеленский провел секретное совещание с силовиками по ситуации на фронте

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с силовиками, оно носило секретный характер, сообщается на сайте президента страны. Участвовало руководство ВСУ, разведки, Минобороны, МВД, СБУ и «других сил обороны».

«Участники совещания, проводившегося в секретном режиме, заслушали информацию об оперативной обстановке на фронте, рассмотрели другие вопросы безопасности и обороны. Отдельно остановились на потребностях украинской армии и координации на разных уровнях с международными партнерами Украины», — говорится в сообщении.

Также во время совещания было рассмотрено «исполнение предварительных приказов верховного главнокомандующего».

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