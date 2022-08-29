Турция увеличит стоимость прохода через Босфор и Дарданеллы в пять раз

CentralAsia (CA) - В соответствии с правами, предоставленными Турции Конвенцией Монтрё, страна в пять раз увеличит цену за проход через проливы Босфор и Дарданеллы. Об этом сообщает турецкая газета Sabah.

«Была упразднена платежная система по курсу, которая была закреплена на 75-процентной скидке в 1983 году»,— пишет издание. Постановление должно вступить в силу 7 октября.

По оценке газеты, годовой доход Турции увеличится на $200 млн. Сейчас страна зарабатывает на проливах $40 млн в год.

Конвенция Монтрё от 1936 года — документ, восстановивший суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море. Согласно ст. 19 конвенции, Турция может закрыть проливы для кораблей воюющих стран. Исключение составляют лишь корабли, которые возвращаются на стоянку.