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Турция увеличит стоимость прохода через Босфор и Дарданеллы в пять раз

CentralAsia (CA) -  В соответствии с правами, предоставленными Турции Конвенцией Монтрё, страна в пять раз увеличит цену за проход через проливы Босфор и Дарданеллы. Об этом сообщает турецкая газета Sabah.

«Была упразднена платежная система по курсу, которая была закреплена на 75-процентной скидке в 1983 году»,— пишет издание. Постановление должно вступить в силу 7 октября.

По оценке газеты, годовой доход Турции увеличится на $200 млн. Сейчас страна зарабатывает на проливах $40 млн в год.

Конвенция Монтрё от 1936 года — документ, восстановивший суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море. Согласно ст. 19 конвенции, Турция может закрыть проливы для кораблей воюющих стран. Исключение составляют лишь корабли, которые возвращаются на стоянку.

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