Монголка завоевала бронзовую медаль в Турции по по пауэрлифтингу

Б. Батхишиг

CentralAsia (MNG) - Молодежный чемпионат мира по пауэрлифтингу проходит в столице Турции Стамбуле с 26 августа по 4 сентября.

Б. Батхишиг завоевала бронзовую медаль в весовой категории 63 кг юниорского и молодежного первенства по приседаниям со штангой на спине по пауэрлифтингу среди женщин. Успешно подняв 157 кг в приседаниях, Батхишиг стала первой монгольской спортсменкой, завоевавшей медаль на чемпионате мира в молодежной категории.

В соревнованиях приняли участие девять спортсменов из Монголии под руководством тренера Х.Энхболд, двое спортсменов завоевали одну серебряную и две бронзовые медали.

В частности, Ч. Баярбаясгалант завоевал серебряную медаль, подняв 200 кг в весовой категории 66 кг в становой тяге, и бронзовую медаль в категории приседаний, успешно подняв 202,5 ​​кг среди юношей.

Еще один спортсмен М. Ууганбаяр завоевал бронзовую медаль в жиме лежа среди молодежи до 66 кг, выжимая 145 кг, таким образом сборная Монголии по пауэрлифтингу на данный момент имеет одну серебряную и две бронзовые медали.

Чемпионат продолжается.

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