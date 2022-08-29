экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Монголка завоевала бронзовую медаль в Турции по по пауэрлифтингу
Б. Батхишиг
Б. Батхишиг

CentralAsia (MNG) -  Молодежный чемпионат мира по пауэрлифтингу проходит в столице Турции Стамбуле с 26 августа по 4 сентября.

Б. Батхишиг завоевала бронзовую медаль в весовой категории 63 кг юниорского и молодежного первенства по приседаниям со штангой на спине по пауэрлифтингу среди женщин. Успешно подняв 157 кг в приседаниях, Батхишиг стала первой монгольской спортсменкой, завоевавшей медаль на чемпионате мира в молодежной категории.

В соревнованиях приняли участие девять спортсменов из Монголии под руководством тренера Х.Энхболд, двое спортсменов завоевали одну серебряную и две бронзовые медали.

В частности, Ч. Баярбаясгалант завоевал серебряную медаль, подняв 200 кг в весовой категории 66 кг в становой тяге, и бронзовую медаль в категории приседаний, успешно подняв 202,5 ​​кг среди юношей.

Еще один спортсмен М. Ууганбаяр завоевал бронзовую медаль в жиме лежа среди молодежи до 66 кг, выжимая 145 кг, таким образом сборная Монголии по пауэрлифтингу на данный момент имеет одну серебряную и две бронзовые медали.

Чемпионат продолжается.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Министр иностранных дел Южной Кореи отправляется в Монголию, — The Korea Herald
  • В Алматы возрождают популярный с советских времен пеший маршрут до озера Иссык-Куль
  • Шавкат Мирзиёев открыл памятник полководцу Джалолиддину Мангуберды в Ургенче


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com