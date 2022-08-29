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Узбекистан обсуждает с российским АвтоВАЗом трудоустройство 500 граждан

CentralAsia (UZ) -  На российском АвтоВАЗе будут работать 500 квалифицированных специалистов из Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по внешней трудовой миграции РУз.

Данное соглашение было достигнуто в ходе встречи представителя агентства с руководством компании. Известно, что узбекистанские специалисты будут привлекаться на линию сборки деталей легковых автомобилей. Стороны подписали соответствующий пакет документов.

«С руководством предприятия "АвтоВАЗ" обсужден вопрос привлечения 500 квалифицированных специалистов на линию сборки легковых автомобилей», — говорится в сообщении в Telegram-канале Агентства по внешней трудовой миграции.

Ранее президент АвтоВАЗ Максим Соколов заявил, что компания с сентября планирует начать дополнительный набор сотрудников, всего будет трудоустроена не одна тысяча человек.

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