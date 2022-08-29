В Алматы возрождают популярный с советских времен пеший маршрут до озера Иссык-Куль

CentralAsia (KZ) - В Алматы возрождают легендарный туристический пеший маршрут напрямую до озера Иссык-Куль, который был очень популярен еще с советских времен и действовал вплоть до середины нулевых, сообщает «Хабар 24».

Один из маршрутов проходит по Северному Тянь-Шаню от нижнего Кольсайского озера. Протяженность пути до Иссык-Куля составляет около 25 км. В горах предусмотрены две ночевки. Главная особенность нового маршрута в том, что туристы за один поход могут побывать сразу на трех очень красивых озерах Кольсайского каскада.

Второй маршрут проходит через перевал Озерный, который находится ближе к Алматы. Сейчас инструкторы изучают обе дистанции с точки зрения безопасности. Для массового туризма их планируется открыть в июне следующего года.

«Эти маршруты были закрыты в 2009 году, работа по возрождению началась в 2014-м. Представьте, с 2014 года по сегодняшний день все это в таком вялотекущем состоянии происходило. И, к счастью, в этом году подключились очень серьезные наши союзники в правительстве, в парламенте. И вот единой командой казахстанские и кыргызстанские коллеги, бизнес, госслужащие, просто энтузиасты этого дела, мы сумели, наконец-то, вопрос сдвинуть с мертвой точки», - говорит председатель правления ОО «Az Alpine Club» Тимур Дуйсенгалиев.

С 2009 года пересекать госграницу между Казахстаном и Кыргызстаном можно было только через официальные пункты пропуска. Но они расположены очень далеко от туристических маршрутов, что стало основной причиной запрета на пешие походы через горы. Сотрудникам погранслужбы было очень сложно оформлять факт пересечения границы. Но эту проблему удалось решить в мае текущего года.

«В первую очень, конечно, надо сказать, что это реализация соглашения, которое было достигнуто 26 мая между президентами Казахстана и Кыргызстана. По результатам встречи одним из пунктов было проведение пилотного проекта в этом году. И вот, собственно говоря, сегодняшний пилотный проект - это реализация договоренностей президентов двух наших стран», - заявил депутат Мажилиса Ерлан Смайлов.

Представители Кыргызстана считают, что проект станет серьезным стимулом для развития туристического сектора в обеих странах.

Если все пройдет благополучно, уже следующим летом принять участие в пешем походе через горы на Иссык-Куль сможет любой желающий. Сезон откроется в начале июня и завершится в начале сентября. Авторы идеи рассчитывают, что новый туристический продукт заинтересует любителей горного туризма из стран дальнего зарубежья.

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