Дипломаты Южной Кореи и Монголии обсудили укрепление сотрудничества в области экономической безопасности, – KBS

CentralAsia (MNG) - В понедельник высокопоставленные дипломаты Южной Кореи и Монголии провели министерскую встречу, на которой обсудили расширение двустороннего сотрудничества.

Министр иностранных дел Пак Джин, который на этой неделе находится с трехдневным визитом в Монголии, встретился со своим монгольским коллегой Батцэцэг Батмөнх и высоко оценил развитие двусторонних связей в различных областях с момента установления дипломатических отношений 32 года назад.

Пак сказал, что администрация Юн Сук Ёля стремится стать мировым лидером, который способствует свободе, миру и процветанию, и надеется работать с Монголией с этой целью на основе общих ценностей демократии и прав человека.

Министр иностранных дел Монголии приветствовала визит Пак, первый визит министра иностранных дел Южной Кореи за восемь лет, заявив, что это проложит путь к укреплению стратегического партнерства и откроет новые возможности для сотрудничества.

Визит Пак совпадает с растущим стратегическим значением Монголии на фоне эскалации китайско-американского соперничества и напряженности между Вашингтоном и Москвой. Ее изобилие ресурсов также привлекло международное внимание на фоне усилий по обеспечению безопасности глобальных цепочек поставок.

Пак собирается нанести визит вежливости президенту Монголии Хурэлсух Ухнаа, где он, как ожидается, вручит письмо от президента Юн Сук Ёля с пожеланиями развития двусторонних отношений.

Также Пак Джин посетил Национальный диагностический центр при Второй центральной больнице, реализованный за счет субсидированного кредита Кореи в размере 55,5 млн долларов США, и передал отделению эндоскопии медицинское оборудование и оборудование для подготовка.

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