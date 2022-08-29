В Ташкенте мужчина убил сожительницу и возил ее труп два дня в автомобиле (видео)

CentralAsia (UZ) - В социальных сетях распространился видеоролик, в котором муж перевозит тело своей жены в автомобиле.

Как сообщили местные CМИ, мужчина убил свою супругу, после чего обернул в одеяло. Тело он положил на задние сидения автомобиля Toyota Land Cruiser Prado. Гражданин два дня искал возможность избавиться от трупа, но не знал, как это сделать.

На видео показан владелец авто, которого и подозревают в убийстве женщины, рядом с ним стоит и его отец.

Умершая — уроженка Андижана, являлась второй женой мужчины.

Как отметили в Генеральной прокуратуре Узбекистана, в настоящее время ведется работа по выяснению обстоятельств произошедшего. Результаты пообещали сообщить позже.