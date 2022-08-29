В Узбекистане за сутки выявили 10 инфицированных COVID-19
- Узбекистан, общество
- 12:44, 29 августа 2022
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CentralAsia (UZ) - На 29 августа в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 243 745. В течение прошедших суток зафиксированы 10 (накануне – 11) новых случаев, сообщает Минздрав РУз.
Заболевшие зарегистрированы в столице (6), Ташкентской области (2) и по 1 новому случаю в Кашкадарьинской и Хорезмской областях.
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