В Узбекистане за сутки выявили 10 инфицированных COVID-19

CentralAsia (UZ) - На 29 августа в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 243 745. В течение прошедших суток зафиксированы 10 (накануне – 11) новых случаев, сообщает Минздрав РУз.

Заболевшие зарегистрированы в столице (6), Ташкентской области (2) и по 1 новому случаю в Кашкадарьинской и Хорезмской областях.