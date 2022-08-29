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Новый рекорд Гиннесса планируют в Казахстане к Съезду лидеров мировых религий
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане планируется установить новый рекорд Гиннесса. Продюсер Даут Шайхисламов инициировал проект «Музыка мира», который соберет самый многонациональный оркестр.

Как пишет «Казинформ», суть рекорда в том, чтобы на одной сцене в одном музыкальном коллективе собрать наибольшее количество представителей разных народностей и наций. И этот многонациональный оркестр в едином порыве исполнит настоящую объединяющую музыку, не делящую людей ни по разрезу глаз, ни по цвету кожи, ни по вероисповеданию.

«Предыдущий проект, «Картина мира», дал мне, образно говоря, крылья. Я не про материальную сторону вопроса, а духовную, когда ты получаешь столько энергии добра, и этой энергией хочется делиться дальше. Идея нового проекта витала давно, но спусковым механизмом послужила новость о том, что в середине сентября в столице Казахстана пройдет VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Планируется, что это глобальное событие посетит папа Римский. Это же символично, что в главный город Казахстана со всех уголков планеты приедут представители разных конфессий и тут их встречает многонациональный оркестр», – сказал Даут Шайхисламов.

Количество участников пока не озвучивается, продюсер считает, что тогда смажется весь эффект рекорда. Он отметил активность молодежи, которая подала большее количество заявок.

По словам продюсера, уже есть предварительные договоренности о том, какую композицию будут исполнять музыканты.

Мероприятие запланировано на 6 сентября, а местом его проведения выбрали Дворец мира и согласия.

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