Шавкат Мирзиёев открыл памятник полководцу Джалолиддину Мангуберды в Ургенче

CentralAsia (UZ) - В понедельник, 29 августа, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Ургенч.

Здесь он принял участие в церемонии торжественного открытия памятника полководцу и государственному деятелю Джалолиддину Мангуберды, сообщила пресс-служба главы государства.

Созданием монумента Джалолиддину Мангуберды, который установлен в Ургенче, занимались российские мастера. Скульптура выполнена из бронзы, сообщал телеканал 360.

Вместе с постаментом высота скульптуры составила 25 метров.

Общий вес скульптуры больше 50 тонн, монумент отправили по частям на поезде в Узбекистан.

Согласно данным ООО «Лит Арт», цена на скульптуры из бронзы зависит от сложности художественных работ, объема и размера скульптуры, срочности заказа. В расчет берется вес металла, детализация скульптуры, количество дополнительных элементов. Согласно прайсу компании, базовая стоимость скульптуры из бронзы – 1,2 млн рублей, полная стоимость – 2,2 млн рублей (402 млрд сумов в эквиваленте или $36,5 млн).

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