Совместное заявление министров иностранных дел Монголии и Южной Кореи о переговорах

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх и Министр иностранных дел Республики Корея Пак Джин проинформировали об итогах состоявшихся сегодня официальных переговоров.

По приглашению министра иностранных дел Батцэцэг Батмөнх 28 августа в Монголию с официальным визитом прибыл министр иностранных дел Республики Корея Пак Джин. Его визит продлится до 30 августа.

«По прошествии восьми лет визит министра иностранных дел Республики Корея является важным результатом оценки прошедших 30 лет отношений между двумя странами, определения перспективы сотрудничества на следующие 30 лет и создания пути карта. Переговоры носили дружеский и деловой характер, и мы договорились сотрудничать по пяти практическим направлениям. Монголия и Республика Корея – народы с общими ценностями, такими как демократия, права человека, свобода и долгосрочная политика рыночных экономических отношений. Мы обменялись мнениями о согласовании политики Монголии «Видение-2050» и Нового возрождения с политикой Республики Корея, а также о плодотворном сотрудничестве в области транспорта, логистики, энергетики, окружающей среды и культуры.

Планируется, что наш новый аэропорт станет региональным транспортно-логистическим узлом. В этом контексте мы договорились сотрудничать в изучении опыта создания Инчхонской свободной зоны. Между двумя странами также состоятся переговоры об экономическом партнерстве.

Условлено увеличить авиасообщение между двумя странами, улучшить условия жизни граждан Монголии, проживающих в стране, предоставить визовые скидки для граждан, путешествующих с целью оздоровления, посадить деревья на 45 гектарах и продолжить программу развития, предусмотренную страной. По этой программе тепловые станции строятся в 10 аймаках. Мы также инициировали трехстороннюю встречу для установления мира на Корейском полуострове, — сказала министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх.

«Я приезжаю после того, как Монголия и Корея установили отношения стратегического партнерства.

Мы договорились укреплять наше стратегическое партнерство. С этой целью будут осуществляться взаимные визиты глав государств. Межправительственная комиссия двух стран соберется в конце этого года. Также будет организована встреча министров иностранных дел двух стран. Монголия является стратегической опорой Северо-Восточной Азии. У нас также есть общие ценности демократии и прав человека. Мы будем активно поддерживать Монголию в международных организациях, таких как АТЭС. Начинаем реальное сотрудничество в сфере экономики, цепочки поставок, добычи полезных ископаемых, снижения воздействия добычи полезных ископаемых на окружающую среду, борьбы с изменением климата, сельского хозяйства и строительства новых городов. Монголия, занимающая десятое место в мире по запасам природных ресурсов, будет играть важную роль в цепочке поставок Южной Кореи. Мы будем активно сотрудничать в интеграции редкоземельных элементов, которые будут использоваться в полупроводниках, с южнокорейской технологией. В ближайшее время будет создан научно-исследовательский институт редких металлов. Будет ускорено налаживание переговоров об экономическом партнерстве. Вопрос с инвестициями будет решен в ближайшее время. Поделюсь с вами опытом создания свободной экономической зоны. Мы предварительно подписали соглашение против изменения климата. Инвестиции в этот сектор обеспечены. Это соглашение будет способствовать сокращению выбросов парниковых газов обеими странами. Внедрение технологий разработки и внедрения новых сортов семян в области сельского хозяйства. Будем бороться вместе против желтой пыльной бури. Поддержим программу «Здоровый монгол» и будем обучить монгольских врачей в Южной Корее. В Монголии постоянно проживает около 1500 граждан Республики Корея. Я попросил монгольские власти поддержать их. Я представил министру Батцэцэг смелую идею нашего президента заставить КНДР отказаться от их ядерного оружия. Она выразила нам свою поддержку. Мы продолжим сотрудничество с международными организациями в деле установления мира на Корейском полуострове. Мы хотим провести Всемирную выставку в 2030 году в нашей стране. Мы попросили монгольскую сторону оказать поддержку в этом вопросе.

Поздравляем вас с успехом наших официальных переговоров сегодня и приглашаем вас, министра Б. Батцэцэг посетить в нашей стране в ближайшем будущем, — сказал министр иностранных дел Республики Корея Пак Джин.

Поскольку страны заинтересованы в обеспечении стабильной цепочки поставок стратегических материалов, в последние месяцы Монголию посещали высокопоставленные официальные лица из ряда соседних стран, а также из США.

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси в апреле посетил Монголию на двусторонней основе. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И также совершили отдельные поездки в июле и августе соответственно.

Дэниел Критенбринк, помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Государственного департамента США, посетил Монголию перед вылетом в Сеул на прошлой неделе.

Поездка Пака в Монголию проходит на фоне растущего интереса к стране среди соседних стран.

Пак сказал, что Монголия является стратегическим регионом Северо-Восточной Азии, разделяющим универсальные ценности демократии и прав человека, а Корея стремится к углублению «практического» сотрудничества в области экономической безопасности.

«Мы хотели бы углубить сотрудничество с Монголией, одной из 10 самых богатых ресурсами стран мира, для стабилизации и диверсификации цепочек поставок», — сказал Пак журналистам в воскресенье перед отъездом в Улан-Батор.

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