ISW: Российские войска проводят наступательные действия в Славянске (карта военных действий в Украине)

// Минобороны России

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 28 на 29 августа опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, российские войска проводят наступательные действия в Славянске.

Выводы института:

Российские силы проводят наземные атаки к юго-востоку от Бахмута, а также к западу и юго-западу от Донецка.

Российские силы провели наземную атаку к северу от Харькова.

Сообщается, что российские войска не проводили наступательных операций в Херсонской или Запорожской областях.

В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:

Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).

Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле [полное окружение (больших групп войск)] между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.

Supporting Effort 1 — город Харьков.