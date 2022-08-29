ISW: Российские войска проводят наступательные действия в Славянске (карта военных действий в Украине)

- Азия и мир, политика
- 13:57, 29 августа 2022
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CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 28 на 29 августа опубликовал новую карту боевых действий в Украине.
По его данным, российские войска проводят наступательные действия в Славянске.
Выводы института:
Российские силы проводят наземные атаки к юго-востоку от Бахмута, а также к западу и юго-западу от Донецка.
Российские силы провели наземную атаку к северу от Харькова.
Сообщается, что российские войска не проводили наступательных операций в Херсонской или Запорожской областях.
В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:
Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).
Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле [полное окружение (больших групп войск)] между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.
Supporting Effort 1 — город Харьков.