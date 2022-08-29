Пророссийские власти Запорожья сообщили о почти полной готовности к референдуму

CentralAsia (CA) - Избирательные комиссии Запорожской области Украины «практически полностью» готовы к проведению референдума о присоединении к России. Об этом сообщил Владимир Рогов, называющий себя членом главного совета администрации Запорожья.

По его словам, готовность участков оценивается «от 95% до 98%». «На территории пунктов для голосования завершаются ремонтные работы, обеспечена безопасность проведения хода голосования»,— написал он в Telegram.

Российские военные с весны контролируют территории Запорожской и Херсонской областей Украины. Пророссийские власти обеих областей намерены провести референдумы о присоединении к России, но их точные сроки пока не известны. На Западе говорили, что не признают присоединения к РФ территорий Украины. Киев утверждал, что в случае таких голосований откажется вести с Москвой переговоры.