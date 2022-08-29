В Узбекистане семье из четырех человек потребуется $1,4 тыс. в месяц «для комфортной жизни», - Numbeo

CentralAsia (UZ) - Для узбекской семьи из четырех человек для проживания в хороших условиях потребуется $1,4 тысячи в месяц. Об этом сообщает база данных о стоимости и качества жизни в мире Numbeo.

Для семей, проживающих в Ташкенте, этот показатель чуть выше — $1,5 тысячи.

В рейтинге показано, что для одиноких жителей Узбекистана для комфортной жизни потребуется около $394, а для Ташкента - $423.

Среди соседних стран, в Казахстане для семьи нужно $1,4 тысячи, а для одного человека $395. В Таджикистане показатель еще выше $1,44 тысячи, а в Кыргызстане, наоборот, меньше — $1,3 тысячи.

В России для проживания в хороших условиях семье из четырех человек потребуется $2,3 тысячи, а для одинокого $774. Комфортная жизнь в Москве по сравнением с Ташкентом дороже на 81%. Цены на продукты в столице Узбекистана дешевле на 54,2%. Также большая разница заметна в стоимости недвижимости в столицах. В Ташкенте средняя цена за квадратный метр составляет $1,2 тысяч, а в Москве — $7,7 тысяч, что больше почти в 6,5 раз. Покупательная способность в столице России выше на $55, чем в узбекской столице.

По данным госкомстата средняя зарплата в Узбекистане составляет почти 2,7 млн сумов (около $250).

Исследование Numbeo по изучению качества жизни в крупнейших городах мира проводится с 2012 года (с 2014 года — дважды в год). Сайт учитывает 8 показателей: индекс покупательной способности, индекс безопасности, индекс здравоохранения, индекс стоимости жизни, соотношение цены недвижимости к доходу, индекс времени движения транспорта, индекс загрязнения и климатический индекс.

Индексы покупательной способности и стоимости жизни в разных городах Numbeo сравнивает с аналогичными показателями Нью-Йорка (они взяты за 100%). Индекс стоимости жизни построен на основе лучшего предположения аналитиков сервиса о средних расходах в городе для семьи из четырёх человек. В расходах учитываются, например, одна пара кроссовок Nike или часовая аренда теннисного корта в выходные. Каждой категории расходов присвоен вес.

Индексы безопасности, здравоохранения, загрязнения окружающей среды и времени движения транспорта составители рейтингов считают с помощью опросов жителей городов в разных странах. Например, опрос об уровне преступности прошли 60 546 человек из 4 927 городов.

Для расчёта стоимости продуктов и услуг Numbeo использует информацию, полученную от пользователей сайта, и данные, собранные вручную из авторитетных источников (сайты супермаркетов, такси, правительственных учреждений, материалы СМИ, опросы и так далее).