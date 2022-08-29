Украинские войска отбили атаки войск РФ под Славянском, Бахмутом и Авдеевкой, - Генштаб ВС Украины

CentralAsia (CA) - На Славянском направлении российские войска пытались вести разведку боем у Долины и штурмовать у Богородичного, но безуспешно, а у Долины еще и понесли потери. Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВС Украины на 29 мая.

Также на Славянском направлении были обстрелы из танков, ствольной артиллерии и РСЗО недалеко от Курульки, Бражковки, Богородичного, Краснополья и Адамовки.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без особых изменений. На последнем войска РФ из ствольной артиллерии стрелял по инфраструктуре в районах населенных пунктов Белополье, Гай, Екатериновка, Мирополье и Водологи Сумской области. Вел разведку из БпЛА.

На Харьковском направлении из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии российские войска обстреляли территории вблизи Победы, Светличного, Гусаровки, Борщевой, Залимана, Слатиного, Нового, Ивановки, Руськой Лозовой и Сосновки. Нанес авиационный удар возле Нового. Продолжает вести разведку БПЛА.

На Краматорском направлении обстрелы из существующих артиллерийских систем были недалеко от Григоровки, Северска и Ивано-Дарьевки. Также войска РФ задействовали авиацию для удара в районе Григоровки.

На Бахмутском направлении российские войска стреляли у Бахмутского, Шумов, Яковлевки, Зайцева и Кодемы. Нанесли авиаудары в районах Яковлевки и Кодемы. Продолжил ведение разведки БпЛА. Попытки войск РФ вести наступление вблизи Кодемы и Зайцева остановлены украинскими войсками.

На Авдеевском направлении обстрелу подверглись районы Авдеевки, Водяного, Веселого, Марьинки, Александрополя и Тоненького. Российская армия вела наступление в районе Первомайского, но безуспешно.

На Новопавловском направлении обстреляны позиции украинских войск из танков, ствольной артиллерии и РСЗО недалеко от Павловки, Владимировки, Константиновки и Новоукраинки. Войска РФ задействовали авиацию для удара в районе Владимировки.

На Запорожском направлении российские войска осуществляли обстрелы позиций из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Дорожнянка, Шевченко, Полтавка, Белогорье и Новополь. Нанесли авиаудары возле Новополя и Новоселки.

На Южнобужском направлении основные усилия войска РФ сосредотачивают на недопущении продвижения украинских войск. Принимает меры по восполнению потерь.

Обстрелял из существующих артиллерийских систем и танков инфраструктуру в районах населенных пунктов Александровка, Прибугское, Новогригоровка, Первомайское, Квитневе, Кобзарцы, Яковлевка, Потемкино, Трудолюбовка, Добрянка, Таврическое, Шевченково, Любомировка, Березнегуватое. Для нанесения ударов задействовал авиацию возле Новогригоровки и Андреевки. Активно действовали разведывательные БПЛА войск РФ.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка российских войск основные усилия сосредотачивает на разведке и блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.