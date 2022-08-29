Президент Монголии У.Хурэлсух принял главу МИД Южной Кореи Пак Джина

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа 29 августа принял министра иностранных дел Республики Корея Пак Джина, находящегося с официальным визитом в Монголии.

Президент высоко оценил реализацию Совместной декларации о стратегическом партнерстве между Монголией и Республикой Корея и выразил уверенность, что визит министра иностранных дел Пак Джина будет способствовать укреплению стратегического партнерства и укреплению дружбы между двумя народами.

Он сказал, что народ Монголии благодарен за то, что Республика Корея является третьим соседом, который уважает демократию, права и свободы человека и разделяет общие ценности рыночных экономических отношений, последовательно поддерживает Монголию с момента ее перехода к рыночной экономике.

Президент также упомянул, что существует прекрасная возможность внести совместный вклад в региональный мир и безопасность и региональное процветание, и поблагодарил Южную Корею за активную поддержку инициативы «Улан-Баторский диалог» для обеспечения безопасности и мира в Северо-Восточной Азии.

Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Джин отметил, что он привержен расширению отношений и сотрудничества во всех областях, и передал официальное письмо президента Юн Сог Ёля монгольскому президенту с приглашением посетить Южную Корею в удобное для него время.

Президент Ухнаа Хурэлсух приветствовал президента Южной Кореи Юн Сог Ёла и попросил его передать свое приглашение посетить Монголию.

Президент Хурэлсух Ухнаа отметил, что в перспективе у двух стран есть широкие возможности для увеличения товарооборота и инвестиций, развития взаимовыгодных экономических отношений, обеспечения продовольственной безопасности, развития сотрудничества в сферах увеличения производства продуктов питания.

Министр иностранных дел Пак Джин выразил поддержку и сотрудничество с инициированными президентом национальными движениями «Миллиард деревьев», «Продовольствие и безопасность» и «Здоровый монгольский народ».

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам отношений и сотрудничества в сферах международной, региональной, экологической, горнодобывающей, энергетики, туризма, здравоохранения, градостроительства, инфраструктуры и культуры.

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