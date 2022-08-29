В России выявили более 39,6 тыс. новых случаев заражения COVID

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- 14:41, 29 августа 2022
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CentralAsia (CA) - В России за последние сутки выявили 39 658 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 августа передает оперативный штаб.
Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 19 445 581.
Днем ранее число выявленных случаев составило 46 857.
Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (5157), в Петербурге (3842) и Московской области (1804). Меньше всего — в Ненецком округе (5 случаев), Чукотском округе (6 случаев), в Магаданской области (21 случай).
За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1988. За этот же период 24 890 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 18 520 851.
За сутки умерли 77 пациента с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 384 160 человек.