ФСБ назвала еще одного участника подготовки убийства журналистки Дарьи Дугиной

CentralAsia (CA) - ФСБ России сообщила, что в убийстве политолога и журналиста Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина, участвовала целая группа исполнителей.

Спецслужба сообщила, что установлен еще один подозреваемый по уголовному делу об убийстве общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК), совершенным группой лиц по предварительному сговору. Речь идет о 43-летнем гражданине Украины Богдане Цыганенко. В ФСБ сообщили, что мужчина помог экс-военнослужащей ВСУ Вовк поддельными автомобильными номерами и документами из Казахстана, а также вместе с ней собрал бомбу в гараже, который она арендовала неподалеку от проспекта Вернадского.

По данным ФСБ, женщина сама прикрепила взрывное устройство на стоянке фестиваля «Традиция» под днище внедорожника Дарьи Дугиной и активировала его на Можайском шоссе. От множественных минно-взрывных травм журналистка погибла на месте. Вовк, которую все это время сопровождала несовершеннолетняя дочь, покинула Россию, выехав на автомобиле в Эстонию. Туда же еще до убийства Дугиной выехал Цыганенко.

Предполагается, что Главное следственное управление СКР, рассмотрев материалы, предоставленные ФСБ, заочно предъявит ему обвинение в убийстве и обратится в Басманный райсуд с ходатайством об аресте для организации международного розыска. Пока обращений по Вовк от следствия не последовало.