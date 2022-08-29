Еврокомиссия решила выделить €10 млн на поддержку энергетики Таджикистана

CentralAsia (TJ) - Генеральный директорат Европейской комиссии по международным партнёрствам планирует выделить €10 млн на реализацию комплекса мер по поддержке энергетического сектора в Таджикистане. С описанием тендера ознакомился RT.

«Данный проект будет способствовать использованию в Таджикистане устойчивых источников энергии, поддерживая соответствующую институциональную и нормативно-правовую среду в энергетическом секторе», - говорится в описании тендера.

Отмечается, что выделенные средства, в частности, должны помочь развить потенциал и эффективность Министерства энергетики и водных ресурсов, государственной энергетической компании «Барки Точик» и управления регулирования электроэнергетики Антимонопольной службы Таджикистана.

В Еврокомиссии добавили, что весь этот комплекс мер поможет сделать рынок электроэнергии страны прозрачнее, где будут отражены реальные тарифы. В свою очередь эти цены будут привлекательны для частного сектора, отвечая всем современным требованиям, которые предъявляются региональному рынку электроэнергии.

Кроме того, проект поможет усилить взаимодействие между заинтересованными сторонами в энергетике и позволит сократить вредные выбросы в окружающую среду.

Напомним, ранее сообщалось о том, что правительство Таджикистана ведет переговоры с Европейским союзом о привлечении финансовых ресурсов для строительства Рогунской ГЭС. Об этом говорил первый замминистра энергетики и новых технологий Джамшед Шоимзода 12 июля на пресс-конференции в Душанбе.

Дело в том, что одним из нерешенных вопросов, который сдерживает привлечение денег международных финансовых институтов, является отсутствие конкретного рынка сбыта энергии Рогуна.

В начале этого года постоянный представитель Азиатского банка развития в Таджикистане Шенни Кэмпбелл сообщила «Азия-Плюс», что правительство Таджикистана в конце минувшего года инициировало встречу с международными донорами, где обсуждался вопрос о финансировании Рогунского проекта.

«Однако, исходя из проведенных Всемирным банком исследований, существует все еще много вопросов, связанных с Рогунским проектом, на которые доноры должны получить ответы, прежде чем вкладывать средства в этот проект», - отметила она.

К таким вопросам Шенни Кэмпбел причислила вопросы закупок, обеспечения защитных мер и нахождения рынка сбыта Рогунской электроэнергии.

В качестве основных рынков сбыта Рогунской электроэнергии рассматривались Афганистан и Пакистан. Однако после прихода в августе прошлого года к власти в Афганистане талибов, которых власти Таджикистана пока еще не признали, поставки таджикского электричества по ЛЭП CASA-1000 вызывает определенные вопросы.

Агентство Reuters еще ранее сообщало со ссылкой на официальных представителей Европейского союза, что Европейский инвестиционный банк (финансово-кредитное учреждение ЕС) планирует стать крупнейшим инвестором Рогунской ГЭС.

Представитель Евросоюза объяснил этот шаг желанием «сделать Таджикистан и его соседей независимыми от российской энергии».

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