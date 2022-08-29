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Необычное радужное облако пилеус заметили в небе над Китаем. Видео

CentralAsia (CA) -  Жители города Пунин южно-китайской провинции Гуандун стали свидетелями редкого природного явления - облака-пилеуса, окрашенного в радужные цвета, пишет CGTN.

Радужное облако образовалось в результате охлаждения и конденсации влажного воздуха, в котором присутствовали твердые частицы льда. Солнечный свет, направленный под прямым углом, преломляется между каплями и кристаллами льда в облаке, и возникает радуга.

Пилеусы образуются мощным восходящим потоком, направленным снизу вверх. Обычно это предвещает начало непогоды.

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