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Азербайджан и Узбекистан подписали дорожную карту в сфере энергетики

CentralAsia (UZ) -  Между Азербайджаном и Узбекистаном подписана дорожная карта в области энергетики.

Об этом на своей странице в Twitter написал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

«В рамках курса развития отношений с Узбекистаном на совершенно новом уровне сегодня мы подписали дорожную карту по расширению сотрудничества в энергетической сфере. Освобожденные территории, "зеленая энергия” являются приоритетными направлениями нашего многостороннего сотрудничества», - отметил министр.

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