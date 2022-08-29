Азербайджан и Узбекистан подписали дорожную карту в сфере энергетики

CentralAsia (UZ) - Между Азербайджаном и Узбекистаном подписана дорожная карта в области энергетики.

Об этом на своей странице в Twitter написал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

«В рамках курса развития отношений с Узбекистаном на совершенно новом уровне сегодня мы подписали дорожную карту по расширению сотрудничества в энергетической сфере. Освобожденные территории, "зеленая энергия” являются приоритетными направлениями нашего многостороннего сотрудничества», - отметил министр.