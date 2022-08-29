Азербайджан и Узбекистан подписали дорожную карту в сфере энергетики
- Узбекистан, общество
- 16:18, 29 августа 2022
- Просмотров: 173
CentralAsia (UZ) - Между Азербайджаном и Узбекистаном подписана дорожная карта в области энергетики.
Об этом на своей странице в Twitter написал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.
«В рамках курса развития отношений с Узбекистаном на совершенно новом уровне сегодня мы подписали дорожную карту по расширению сотрудничества в энергетической сфере. Освобожденные территории, "зеленая энергия” являются приоритетными направлениями нашего многостороннего сотрудничества», - отметил министр.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.