Минобороны России заявило об ударах по пункту управления воздушного командования «Восток»

Игорь Конашенков

CentralAsia (CA) - Российские военные нанесли авиаудары по пункту управления воздушного командования «Восток» близ Днепропетровска, а также складу с вооружением и боеприпасами в Херсонской области, заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

В результате ликвидированы до 70 украинских военных и 14 специальных автомобилей, сказал Конашенков.

«Перехвачены три украинские баллистические ракеты «Точка-У» и 21 снаряд реактивных систем залпового огня «Ольха» и HIMARS производства США в районе Новой Каховки Херсонской области», - заявил представитель министерства.

Он сообщил, что за сутки российскими средствами противовоздушной обороны сбито шесть украинских беспилотников в Донецкой народной республике, Запорожской и Херсонской областях.

Минобороны РФ заявило, что украинские военные в воскресенье применили беспилотный летательный аппарат для нанесения удара по Запорожской атомной электростанции.

«Огнем из стрелкового оружия украинский ударный беспилотник удалось сбить во время приближения к зданию специального корпуса №1, в котором хранится ядерное топливо американского производства и твёрдые радиоактивные отходы», - сообщил Конашенков.

По его словам, сбитый российскими военнослужащими дрон упал на крышу специального корпуса № 1. «Серьезных разрушений и пострадавших удалось избежать».

Он заявил, что не прекращаются обстрелы украинскими войсками расположенного рядом с атомной станцией города Энергодар.

«За прошедшие сутки украинская артиллерия выпустила восемь крупнокалиберных снарядов по жилым кварталам города. Среди мирных жителей есть раненые. Два снаряда разорвались в непосредственной близости от периметра атомной станции», - сказал Конашенков.

По его словам, обстрелы велись с огневых позиций ВСУ в районах населенных пунктов Никополь и Марганец в Днепропетровской области - на противоположном берегу Каховского водохранилища.

«В ходе контрбатарейной борьбы огневые средства противника на данных позициях были подавлены», - сказал Конашенков

«Штатный технический персонал Запорожской атомной электростанции продолжает контролировать ее техническое состояние и бесперебойную работу. Радиационная обстановка остается в норме», - сообщил представитель ведомства.

За сутки российскими военными сбиты два украинских самолета Су-25 в районах населенных пунктов Червоный Яр Запорожской области и Курдюмовка ДНР.

Как сообщил Конашенков, российские войска за сутки поразили девять пунктов управления армии Украины в ДНР, Запорожской и Николаевской областях, а также 52 артиллерийских подразделения, живую силу и военную технику ВСУ в 142 районах.

«Кроме того, уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Водянское, Краматорск, Доброволье и Звановка в Донецкой народной республики, а также Александровка Харьковской области и Белоусово Херсонской области», - заявил Конашенков.