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Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 187 дней военных действий
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 29 августа.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава – около 47 100 (+350) человек,

танков ‒ 1 947 (+5) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4 269 (+12) ед,

артиллерийских систем – 1 060 (+10) ед,

РСЗО – 279 (+5) ед,

средств ПВО – 149 (+1) ед,

самолетов – 234 (+0) ед,

вертолетов – 203 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 844 (+6) ед,

крылатых ракет – 196 (+0) ед,

кораблей/катеров – 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 188 (+17) ед,

специальной техники – 101 (+2) ед.

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