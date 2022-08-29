Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 187 дней военных действий

Азия и мир, политика

16:50, 29 августа 2022

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Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 29 августа. Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили: личного состава – около 47 100 (+350) человек, танков ‒ 1 947 (+5) ед, боевых бронированных машин ‒ 4 269 (+12) ед, артиллерийских систем – 1 060 (+10) ед, РСЗО – 279 (+5) ед, средств ПВО – 149 (+1) ед, самолетов – 234 (+0) ед, вертолетов – 203 (+1) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня – 844 (+6) ед, крылатых ракет – 196 (+0) ед, кораблей/катеров – 15 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн – 3 188 (+17) ед, специальной техники – 101 (+2) ед. За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia