Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 187 дней военных действий
- Азия и мир, политика
- 16:50, 29 августа 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 29 августа.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава – около 47 100 (+350) человек,
танков ‒ 1 947 (+5) ед,
боевых бронированных машин ‒ 4 269 (+12) ед,
артиллерийских систем – 1 060 (+10) ед,
РСЗО – 279 (+5) ед,
средств ПВО – 149 (+1) ед,
самолетов – 234 (+0) ед,
вертолетов – 203 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 844 (+6) ед,
крылатых ракет – 196 (+0) ед,
кораблей/катеров – 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 3 188 (+17) ед,
специальной техники – 101 (+2) ед.
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