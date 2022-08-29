В 65 километрах от Туркменбаши произошло подводное землетрясение

CentralAsia (TM) - В Каспийском море произошло подводное землетрясение силой 4,3 балла, эпицентр которого располагался в 65 километрах от туркменского города Туркменбаши. Об этом сообщается на сайте Volcano Discovery.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Толчки были зафиксированы в ночь на 29 августа, в 2:52 по местному времени.

Информации о жертвах и разрушениях нет. Теоретически жители Туркменбаши и других ближайших населенных пунктов, а также отдыхающие в расположенной неподалеку курортной зоне Аваза могли почувствовать толчки. Но источники turkmen.news в Туркменбаши говорят, что ничего не заметили. Специалисты Volcano Discovery квалифицируют интенсивность землетрясения как «легкую тряску вблизи от эпицентра».