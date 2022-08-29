Шавкат Мирзиеев заложил капсулу в фундамент городка Аль-Хорезми в Ургенче

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заложил капсулу в фундамент городка Аль-Хорезми в городе Ургенче, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства ознакомился с этим проектом во время поездки в область в марте текущего года и дал указания по его совершенствованию.

«Все достижения современной науки и электроники берут свое начало в беспрецедентно важном научном наследии нашего предка Аль-Хорезми. Мы должны не только гордиться, но и быть достойными этого. Поэтому мы решили создать в городе Ургенче отдельный городок имени великого ученого», - сказал президент.

Городок будет построен рядом с международным аэропортом Ургенча на площади более 130 га. В центре городка будет установлен величественный памятник Аль-Хорезми.

Помимо этого, здесь будет организован новый университет имени Аль-Хорезми. При нем будет построена специализированная школа для одаренных детей.

Также появятся технопарк и офисы, медицинские и культурные учреждения, аллеи, школы и детские сады, спортивные комплексы, автостоянки, торговые и бытовые объекты. Будут построены 104 дома на 5 тысяч квартир. Объекты будут оснащены «умными» технологиями.