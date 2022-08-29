На границе Ирана и Туркменистана после почти трехлетнего перерыва снова открылся рынок

CentralAsia (TM) - После 34-месячного простоя из-за коронавирусных ограничений возобновил свою работу туркмено-иранский рынок в Баджгиране на границе двух стран. Об этом 28 августа сообщило иранское информагентство Mehr.

По словам чиновника из администрации Баджгирана Аболфазла Чаманди, рынок имеет большое региональное значение. До закрытия через него в Туркменистан ежегодно экспортировалось товаров на общую сумму более $4 млн, а в Иран импортировалось товаров на $0,5 млн.

Чаманди отметил, что рынок важен для промышленности провинции Хорасан-Резави, а также создает рабочие места для более 700 человек.

Возобновление работы приграничного рынка две недели назад обсудили в Авазе замминистра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари и глава МИД Туркменистана Рашид Мередов.

Помимо этого, представитель Ирана заявил о необходимости снизить пошлины и открыть пограничный переход Парсесу в провинции Хорасан.

Баджгиран находится на границе Ахалского велаята Туркменистана и иранской провинции Хорасан-Резави в 30 км от Ашхабада.