Президент Туркменистана и глава Газпрома обсудили энергетическое сотрудничество

- Туркменистан, общество
- 17:34, 29 августа 2022
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CentralAsia (TM) - В понедельник, 29 августа, в Ашхабаде состоялась встреча президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, передает «Туркменпортал».
«Алексей Миллер и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов рассмотрели вопросы энергетического сотрудничества», – отмечается в сообщении.
Отмечено, что глава «Газпрома» также встретился с председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Гурбангулы Бердымухамедовым.
Обе встречи прошли в рамках рабочего визита делегации «Газпрома» в Туркменистан.
Представительство «Газпрома» работает в Туркменистане с 2003 года.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о намерении руководства «Газпрома» посетить Туркменистан. Российский лидер отмечал, что «в традиционных направлениях энергетического сотрудничества у Москвы и Ашхабада есть договоренности о продолжении ряда контрактов».