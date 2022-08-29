Президент Туркменистана и глава Газпрома обсудили энергетическое сотрудничество

глава «Газпрома» Алексей Миллер

CentralAsia (TM) - В понедельник, 29 августа, в Ашхабаде состоялась встреча президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, передает «Туркменпортал».

«Алексей Миллер и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов рассмотрели вопросы энергетического сотрудничества», – отмечается в сообщении.

Отмечено, что глава «Газпрома» также встретился с председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Гурбангулы Бердымухамедовым.

Обе встречи прошли в рамках рабочего визита делегации «Газпрома» в Туркменистан.

Представительство «Газпрома» работает в Туркменистане с 2003 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о намерении руководства «Газпрома» посетить Туркменистан. Российский лидер отмечал, что «в традиционных направлениях энергетического сотрудничества у Москвы и Ашхабада есть договоренности о продолжении ряда контрактов».