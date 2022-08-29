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В Узбекистан доставили более 200 тысяч доз вакцины против СOVID-19 для детей

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистан привезли новую партию вакцины против СOVID-19 для детей от ЮНИСЕФ, передает 29 августа Минздрав республики.

Представительство ЮНИСЕФ подарило Узбекистану 201 600 доз противокоронавирусной вакцины Pfizer, предназначенной для детей.

На сегодняшний день по всей стране использовано 66 миллионов доз вакцины против коронавируса.

В резерве в настоящее время имеется 5,9 млн. доз вакцины, отметили в Минздраве.

В Узбекистане одобрены следующие вакцины против COVID-19: Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac, Sputnik Light, Sputnik V и ZF2001.

В начале текущего года в Узбекистане была разрешена вакцинация от коронавируса препаратом Pfizer детей старше 5 лет — по согласию родителей или опекунов.

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