В столице Ирака сторонники шиитского имама Муктады ас-Садра взяли штурмом Дворец республики. Видео

CentralAsia (CA) - Сторонники шиитского имама Муктады ас-Садра сегодня, 29 августа, проникнув в особо охраняемую — «зеленую» — зону Багдада, попытались взять штурмом Республиканский дворец, штаб-квартиру правительства Ирака. Об этом сообщает иракский телеканал «Ас-Сумарийя».

В коридорах дворца, как сообщают местные СМИ, начались стычки между силами правопорядка и протестующими

В связи с происходящим была организована эвакуация людей из всех правительственных учреждений. В столице Ирака введен комендантский час. В шиитских кварталах Багдада — Садр-сити — объявлена мобилизация сторонников имама. Демонстрации начались и на юге Ирака, в городе Басра.

Штурмовать здание правительства сторонники имама решили после того, как Муктада ас-Садр объявил через свой аккаунт в Twitter сегодня утром о решении покинуть политику и закрыть практически все учреждения, принадлежащие его движению. Он также намекнул на то, что может быть убит, попросив молитв.

Муктада ас-Садр — один из самых влиятельных шиитских имамов в Ираке, способный выводить на улицу тысячи своих сторонников. Он также возглавлял движение «Ас-Сайирун», которое по итогам прошедших в октябре выборов в парламент получило больше всего депутатских мандатов. Однако, даже объединившись с политическими союзниками, «Ас-Сайирун» не смогло добиться назначения выгодных ему премьер-министра и президента. В итоге в середине июня по приказу своего имама депутаты «Ас-Сайирун» сложили полномочия. Муктада ас-Садр потребовал проведения новых выборов, и в конце июля его сторонники заблокировали работу парламента, устроив вокруг здания сидячую забастовку.

В середине августа по инициативе премьер-министра Ирака Мустафы Каземи политические силы страны согласились на проведение национального диалога. Однако Муктада ас-Садр отказался присоединяться к большинству.