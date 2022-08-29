Посол США в Ташкенте высказался о рисках продления президентских сроков

CentralAsia (UZ) - Правительство и граждане Узбекистана должны внимательно рассмотреть риски и выгоды, связанные с изменением нынешних сроков полномочий президента, предусмотренных планируемыми поправками в Конституцию. Об этом в интервью проекту Alter Ego заявил посол США в Узбекистане Дэниел Розенблюм.

Дипломат подчеркнул, что США не намерены указывать другой стране, что должно быть или не быть в их Конституции.

«Поэтому я не буду комментировать поправки сами по себе. Но что касается процесса, думаю, очень важно получить комментарии общественности. Знаю, что сбор мнений общественности сделали приоритетом. Также думаю, что важно получить реакцию международных экспертов, и, кажется, некоторые усилия были предприняты в этом направлении. Но всегда можно сделать больше», — отметил он.

По его словам, в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) есть эксперты «с выдающимися навыками по анализу конституций, которые изучают лучшие практики на международном уровне».

«Так что, думаю, это тоже важно. Я бы сказал, что любые изменения, которые усиливают систему сдержек и противовесов, которые лучше гарантируют права и свободы граждан, — это хорошо. Так что я считаю, если всё движется в этом направлении, это хорошо», — сказал он.

Дэниел Розенблюм отметил, что независимо от того, какие поправки будут предложены и попадут на референдум, всё внимание будет на той, что касается президентских сроков.

«Это главный фокус (в значении „акцент внимания“ — ред.) и сейчас, и потом. Каким бы ни было намерение, международное восприятие будет таким. И я знаю, что по этому вопросу ведутся дебаты. Какие-то из них я читал, видел. И хорошо, что ведутся споры о том, как правильно к этому подходить. Скажу лишь, что надеюсь, что правительство и граждане Узбекистана внимательно рассмотрят риски и выгоды, связанные с изменением нынешних сроков полномочий», — заявил посол.

Глава американской дипмиссии сослался на мировой опыт и отметил повторяющийся сценарий, связанный со снятием ограничений и продлением президентских сроков.

«Когда убираются ограничения по срокам или сроки продлеваются на очень длительные периоды, в итоге вы получаете правительство, которое всё меньше подотчетно народу. Просто вот так это происходит в реальной жизни. Так что, я думаю, что Узбекистан, его народ, его правительство должны очень осторожно подходить к этому вопросу», — предупредил он.

Дэниел Розенблюм также высказался о нехватке времени для завершения реформ, начатых Шавкатом Мирзиёевым, на что ссылаются сторонники продления срока президентства. Первый заместитель председателя Сената Садык Сафаев, к примеру, отмечал, что у президента, «начавшего эти реформы, должна быть возможность довести их до конца».

Посол согласился, что «это настоящая дилемма», с которой сталкиваются страны. Он отметил, что реформы в Узбекистане займут много времени, и они будут «непростыми».

«И поэтому я понимаю, почему люди так говорят: раз нужно много времени, раз мы доверяем лидерству нынешнего президента, ему нужно быть рядом, чтобы довести дело до конца. Это понятно и здесь есть логика. Но в то же время я думаю, что каждая страна, в том числе США, должна сопоставлять эти и другие риски. Есть риск не завершить программу реформ и риск полагать, что только один лидер может довести её до конца», — считает он.

В то же время дипломат отметил риск создания «системы, в которой не хватает сдержек и противовесов, где недостаточно подотчётности и где в результате дела идут плохо для народа». Он привёл пример с американским президентом Франклином Рузвельтом, который скончался в начале своего четвёртого срока и руководил страной 12 лет.

По его словам, это был первый случай в американской истории. «Возможно, он был великим лидером, который провёл нас через очень трудный период истории, помог пройти через Великую депрессию и Вторую мировую войну. Но какова была реакция в США? Всего через несколько лет после смерти Рузвельта мы приняли поправку к Конституции, согласно которой президент может быть избран только два срока и не больше. И с тех пор это правило соблюдается. И в Америке нет дебатов о его изменении», — указал дипломат.

Дэниел Розенблюм подчеркнул, что по этой причине каждая страна должна сделать собственный выбор в отношении того, как сбалансировать эти риски.

«Я просто надеюсь, как уже сказал, что Узбекистан тщательно обдумает этот шаг, который предпринимает, и поймет, что могут быть риски, и, возможно, примет некоторые меры, чтобы избежать этих рисков. Не знаю, какие именно, просто говорю, что нужно принять это во внимание», — сказал он.