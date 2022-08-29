В горах под Ташкентом выпал первый снег

CentralAsia (UZ) - Накануне, 28 августа, в Ташкентской области на высоте 3 километра и выше над уровнем моря выпал снег.

Как сообщает Узгидромет, в третьей декаде августа из-за длительной продолжительности антициклона на периферии в республике наблюдался довольно прохладный воздух.

Естественно, что ночью в некоторых регионах температурные минимумы опускаются до +15 градусов, а в очень высоких горах-до нуля градусов.

28 августа на фоне отступления антициклона температура воздуха в некоторых высокогорных районах Ташкентской области снизилась почти на +5 градусов.

В это время температура в верхней атмосфере горы резко падает и приближается к нулю градусов. Естественно, что в этом случае водяной пар в воздухе кристаллизуется и превращается в снежинки. Туристы, поднимающиеся на высоту более 3 км над уровнем моря, стали свидетелями той же сцены накануне в горах Чимгана.