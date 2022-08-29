В горах под Ташкентом выпал первый снег

- Узбекистан, погода
- 22:03, 29 августа 2022
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CentralAsia (UZ) - Накануне, 28 августа, в Ташкентской области на высоте 3 километра и выше над уровнем моря выпал снег.
Как сообщает Узгидромет, в третьей декаде августа из-за длительной продолжительности антициклона на периферии в республике наблюдался довольно прохладный воздух.
Естественно, что ночью в некоторых регионах температурные минимумы опускаются до +15 градусов, а в очень высоких горах-до нуля градусов.
28 августа на фоне отступления антициклона температура воздуха в некоторых высокогорных районах Ташкентской области снизилась почти на +5 градусов.
В это время температура в верхней атмосфере горы резко падает и приближается к нулю градусов. Естественно, что в этом случае водяной пар в воздухе кристаллизуется и превращается в снежинки. Туристы, поднимающиеся на высоту более 3 км над уровнем моря, стали свидетелями той же сцены накануне в горах Чимгана.