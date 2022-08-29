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CNN сообщил о начале операции украинской армии по подготовке контрнаступления
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Украинские силы начали операции по формированию необходимых условий «для серьезного контрнаступления» на юге страны, пишет CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников, которые владеют разведданными.

По информации собеседников телеканала, контрнаступление будет сосредоточено на воздушных и наземных операциях. Конкретные цели украинских сил источники не раскрывают.

Операции по формированию являются стандартной военной практикой перед наступлением и включают в себя ударные системы вооружения, командование и управление, склады боеприпасов и другие цели для подготовки поля боя к запланированному наступлению.

Украина сообщила в понедельник утром, что действия продолжаются.

«Да, (украинские силы) начали наступательные действия на нескольких направлениях на Южном фронте по освобождению оккупированных территорий», — заявила CNN Наталья Гуменюк, пресс-секретарь Оперативного командования Украины «Юг» Наталья Гуменюк, добавив, что все подробности будут доступны после выполнения операция.

По словам высокопоставленного американского чиновника, эти планы появились после того, как российские военные действия в Украине прошли шестимесячную отметку, а оценки США указывают на то, что Россия смогла развернуть на передовой меньше подразделений, чем первоначально предполагалось.

Чиновник сказал, что многие из существующих подразделений, которые Россия организует в боевые тактические группы или БТГ, включающие пехоту, танки, артиллерию и средства ПВО, развернуты в недостаточном количестве, а некоторые даже в два раза меньше своего обычного личного состава. США также наблюдают, как украинские силы извлекают выгоду из использования поставленных США и НАТО мобильных ракетных установок HIMARS, которые позволили Украине наносить удары и уничтожать цели на удерживаемой Россией территории.

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