НАСА отменило запуск ракеты на Луну

CentralAsia (CA) - Запуск новой ракеты НАСА SLS («Система космических пусков») с космодрома центра Кеннеди во Флориде отложен. С него должна была начаться новая американская лунная программа «Артемида», но помешали технические неполадки. Об этом сообщает русская служба Би-би-си.

Ракета высотой почти 100 метров должна была стартовать в 08:33 по местному времени (12:33 по Гринвичу). Однако инженеры не сумели остановить утечку охлаждающего агента из двигателей и довести их до нормальной рабочей температуры.

Инженеров также беспокоила появившаяся в верхней части ракеты трещина, но затем они решили, что это просто скопление инея.

У космического агентства США есть несколько возможностей запустить SLS на следующей неделе. Следующее окно для запуска - 2 сентября, говорит Деррол Нейл из НАСА, однако это зависит от того, как быстро инженеры сумеют устранить проблемы.

SLS при старте развивает 39,1 меганьютона тяги. Это почти на 15% больше, чем у ракет «Сатурн-5», которые отправляли астронавтов «Аполлон» на Луну в 1960-х и 70-х годах.

Иными словами, SLS развивает мощность, эквивалентную почти 60 сверхзвуковым реактивным самолетам Concorde на взлете.

Даже намек на проблемы с охлаждением двигателей, развивающих такую мощность, грозит обернуться крупной катастрофой, поэтому в 08:47 (менее чем через десять минут после запланированного времени старта) директор по запуску Чарли Блэквелл-Томпсон отменил старт «Артемиды-1».