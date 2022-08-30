Монгольский национальный совет по кинематографии примет Warner Bros., HBO, Discovery и Netflix в Монголии в сентябре

CentralAsia (MNG) - Г-жа Номин Чинбат, министр культуры Монголии, объявила, что Монгольский национальный совет по кинематографии (MНСК) примет несколько крупных производственных студий, включая Warner Bros., HBO, Discovery, Viacom и Netflix, в Монголию с 14 по 19 сентября, чтобы узнать о преимущества киноиндустрии страны и посещение исторических монгольских мест.

На данный момент подтверждено присутствие пяти высокопоставленных менеджеров и руководителей производства, а дополнительные студии и участники будут объявлены в ближайшие недели. MНСК был создан для управления стимулами производства фильмов, компенсацией и другими законодательными мерами для поддержки роста киноиндустрии Монголии.

Подтвержденными участниками являются Warner Bros: Джей Розенвинк, старший вице-президент; Discovery: Кэрри Риган, вице-президент по глобальному производству контента; HBO: Крутин Патель, руководитель производства, HBO/HBO Max, компания Warner Bros. Discovery; Viacom: Карлос Луго, вице-президент по производству, Paramount Media Networks и MTV Entertainment Studios; и Netflix: Сонгли Ли, менеджер по управлению производством, Netflix Корея.

Программа ознакомительного тура под руководством министра Номин Чинбат будет включать встречи с государственными чиновниками и персоналом MНСК, а также тур по столице Монголии Улан-Батору (население 1,3 миллиона человек); свои производственные мощности, а также культурную программу и посещение монгольской сельской местности. Кроме того, группа встретится с местными ведущими монгольскими руководителями, отмеченными наградами артистами и продюсерскими компаниями, такими как: Cineplus, Nomadia Pictures, Hulegu Pictures, Guru Media, Fantastic Production, B Production, U Film и Hero Entertainment.

Монгольское кино быстро развивалось благодаря высокому уровню профессионализма и появлению сильных талантов, специализирующихся на искусстве кинопроизводства. За последние пять лет монгольская киноиндустрия производила в среднем 80 студийных фильмов, в которых работали сотни сотрудников киноиндустрии. В настоящее время в стране есть много крупных кинотеатров и кинозалов, где ежегодно выпускается 40 новых фильмов (17 во время пандемии COVID-19); и почти 2 миллиона потенциальных кинозрителей.

Основой миссии MНСК является развитие динамичной и творческой киноиндустрии в Монголии. Правительство Монголии недавно разработало беспрецедентные программы для поддержки и поощрения отечественных и мировых кинопродюсеров, базирующих свои проекты в Монголии. Мировые производители могут подавать заявки на поощрения в размере до 45 %, которые предоставляются в виде денежных скидок и являются одними из самых конкурентоспособных в мире (30 % поощрения за местоположение, 10 % поощрения за культуру и 5 % возмещения расходов на иностранные таланты).

Министр Номин сказала: «Монголия может многое предложить с точки зрения уникальной природной красоты и большого городского города Улан-Батора, в котором работает много талантливых профессионалов кино и современных производственных мощностей. Мы рады приветствовать некоторые из ведущих мировых студий в нашей стране, чтобы подчеркнуть наши очень щедрые скидки на фильмы и продемонстрировать, насколько Монголия открыта для международного бизнеса и инвестиций».

О МНСК

Монгольский национальный совет по кинематографии реализует Закон о содействии кинематографии и уделяет особое внимание увеличению потенциала кинопроизводства монгольских артистов, развитию их профессиональных навыков, поддержке сотрудничества между монгольскими и иностранными кинематографистами и продвижению монгольского кино на международном уровне. Они дают разрешение иностранным кинематографистам на съемки в Монголии, принимают и разрешают заявки на возмещение затрат на производство фильма, предоставляют всю необходимую информацию.

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