Бөртэ Гэрэлт-Од о Монголии о Монголии и ее доме в Лондоне, — Roman Road

Бөртэ Гэрэлт-Од

CentralAsia (MNG) - Подросток с Боу-роуд Бөртэ Гэрэлт-Од рассказывает нам о британской и монгольской школьной системе, показах мод культурного разнообразия и о том, почему Ист-Энд успокаивает.

Бөртэ Гэрэлт-Од — 18-летний подросток из Боу-роуд. Она переехала из Монголии в Стратфорд, когда ей было два года, вместе с мамой, папой и сестрой, но большую часть детства провела в переездах между родиной и Восточным Лондоном. Сейчас она живет недалеко от Боу-роуд со своими родителями.

Недавно она покинула Академию Дрейпера в Ромфорде и получила предложение изучать биомедицинскую инженерию в Лондонском университете Сити.

В ожидании начала курса она работает официанткой в суши-баре своей мамы Ona’s Bento Sushi Bar.

-Какое ваше первое воспоминание?

-Я родилась в Улан-Баторе, столице Монголии, и приехала сюда, когда мне было два года. Итак, мое первое воспоминание — это жизнь в Стратфорде с двумя моими тетями, их семьями и моей семьей в одной маленькой квартирке. В этом пространстве было очень шумно, и шум производила я. Но я выросла, играя со своими двоюродными братьями.

Мы много смотрели телевизор, как канал Диснея, и делали вид, что участвуем в школьном мюзикле. Каждый из нас будет одним персонажем. Я всегда была мужским персонажем, Троем, а моя сестра была Габриэллой.

Все мы, двоюродные братья, спали на двухъярусных кроватях, и у нас была большая трапеза за обеденным столом. Мы приносили разные стулья, потому что стульев не хватало для одного большого стола. Было просто очень тепло, но мы также очень связаны друг с другом.

-Вы учились в Монголии до 15 лет. Какой была ваша школьная жизнь?

-Школа в Монголии, я бы сказала, более конкурентоспособная, чем здесь.

Я ходила в специализированную школу по математике и физике, и там были дети, которые участвовали в математических олимпиадах (что очень важно в Азии) и получали золотые медали; учителя ожидают, что вы будете лучшим в математике и физике. Я была более артистичным; Я была певицей и танцовщицей в классе, поэтому старалась не чувствовать себя обделенной.

Моя мама очень старалась устроить меня в эту школу. Мне это не очень понравилось, потому что это было не то, что меня интересовало, что иронично, потому что я изучала математику, химию и биологию на уровне A. Образование в Монголии стоит на первом месте.

Теперь я вижу другую перспективу.

Я чувствую, что здесь меньше давления. Вернувшись в Монголию, вы должны были каждый семестр делать большой тест, а затем, в конце года, у вас была средняя оценка. Но здесь ты учишься два года, а потом сдаешь один большой экзамен, и от этого зависит вся твоя жизнь.

Там немного больше давления, но в то же время меньше давления, потому что занятия не были такими сложными. Или, может быть, я была более целеустремленным, потому что была более зрелым.

Учителя здесь больше помогают вам, потому что понимают вас; это больше похоже на дружеские отношения, а в Монголии все иначе – все правильно говорят; это более иерархично и немного старомодно.

Какой прием пищи или еда ассоциируется у вас с домом?

-Хуушуур. Это плоская клецка, и она жареная. У меня просто хорошие воспоминания об этом, потому что я связываю это с приготовлением пищи с мамой и бабушкой, особенно на Лунный Новый год – Цагаан Сар.

Я всегда помогала им, потому что это очень трудоемкое блюдо. Вы должны раскатать тесто, а затем положить начинку, например, лук, говядину или баранину, и собрать ее. Когда я была совсем маленьким, я не умела ничего из этого, поэтому я просто складывала их на доске и считала, чтобы моя бабушка приготовила их.

Иногда делаю их сама. Я чувствую себя немного пустым, когда делаю это сам, но это очень терапевтично.

-Какой предмет в вашем доме лучше всего связывает вас с вашим наследием?

-Серебряная чаша, из которой мы пьем молоко.

Молоко на самом деле является очень уважаемым напитком в Монголии, потому что оно символизирует чистоту и гостеприимство. Итак, когда мы приветствуем наших пожилых родственников во время Лунного Нового года, мы предлагаем им коровье молоко, или они предлагают молоко нам, чтобы символизировать эту связь.

Это так почитается, что, когда я была маленьким, если я проливала молоко на пол, моя мама брала немного и мазала его мне на лоб, а потом вытирала молоко. Я думаю, это означает, что Бог благословит вас, или что-то в этом роде.

Но пить молоко из серебряной чаши — это часть благословения, поэтому мы делаем это, когда люди женятся или празднуют Новый год. Первым пил самый старший мужчина, поэтому в моем доме пил папа, потом мама, а потом пила я.

Наша серебряная чаша имеет деревянное кольцо снаружи и рисунок четырех животных внутри. Есть слон, обезьяна, кролик и голубь. В Монголии это известная картина. Я не знаю, как это перевести, но это означает быть братьями, и, хотя они очень разные, это просто способ показать сочувствие и единство.

-Как вы думаете, как лучше всего преодолеть культурные различия между разными людьми?

-В моей школе в Лондоне мы проводили День культуры. Это был действительно хороший способ соединить людей. На лицах людей было столько счастья, и ты видел другие стороны людей, которые не видишь каждый день.

Люди делились едой из разных культур. Люди говорили о еде, ели ее и наслаждались ею; было очень тепло, понимаете? Было также шоу на подиуме, где люди ходили по подиуму в своих культурных нарядах и хвастались ими, и люди болели за них. Это было действительно поучительно.

-Что для вас значит Ист-Энд?

-Это скромно, и я бы сказала, что это ностальгия. Ностальгия, потому что я как бы выросла здесь.

И потом я думаю, что это скромно, потому что это не так престижно, как другие районы Лондона, но это тоже неплохо. Потому что вы бы испугались, оказавшись в других частях Лондона, например, в западном Лондоне. Но когда вы приходите сюда, это утешительно и гостеприимно. Я чувствую, что это идеальное место.

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