Американская компания 5WPR выбрано агентством PR монгольской GOBI Cashmere

CentralAsia (MNG) - 5WPR, одна из крупнейших независимых PR-фирм в США, объявляет сегодня, что она была выбрана в качестве агентства по связям с общественностью для ведущего монгольского бренда кашемира GOBI Cashmere.

5W будет отвечать за отношения со СМИ со всеми американскими изданиями, отношения с влиятельными лицами для продвижения бренда в социальных сетях, таких как Instagram и TikTok, стратегическое позиционирование для выделения бренда среди новой аудитории; и общее управление учетными записями, чтобы обеспечить успех нашего нового клиента по мере его дальнейшей интеграции на рынок одежды США.

«Мы очень рады работать с клиентом GOBI Cashmere, поскольку они выводят на американский рынок свои высококачественные пальто, шарфы и многое другое в предстоящие зимние месяцы», — сказал генеральный директор 5WPR Дара А. Буш. «5W хорошо оснащен прочными связями со СМИ и опытом работы с социальными сетями, чтобы оказывать поддержку в этой среде, поскольку наше руководство понимает меняющиеся потребительские тенденции и справляется с ними».

«Мы рады, что объединились с 5WPR для официальной глобальной экспансии GOBI Cashmere на рынок США», — сказал Уненбат Чулуунбат, директор по электронной коммерции в Северной Америке и ЕС. «Наша миссия состоит в том, чтобы предоставить высококачественную, этичную, красивую и подлинную одежду и аксессуары из монгольского кашемира, которые будут доступны всем, и поэтому мы использовали 5WPR, чтобы помочь нам установить наше присутствие и осведомленность».

5W обеспечивает целенаправленное освещение клиентов в сфере одежды в средствах массовой информации, удерживая их в культуре и актуальных темах и гарантируя, что они остаются в центре внимания со всеми целевыми демографическими группами. Подразделение использует комплексный подход к связям с общественностью, сочетая отношения со СМИ, цифровые и социальные сети, а также мероприятия.

О GOBI Cashmere

Компания GOBI Cashmere, основанная в 1981 году, является ведущей компанией по производству кашемира в Монголии и специализируется на 100% высококачественном отслеживаемом кашемире. Американская компания 5WPR выбрано агентством PR монгольской GOBI Cashmere

5WPR, одна из крупнейших независимых PR-фирм в США, объявляет сегодня, что она была выбрана в качестве агентства по связям с общественностью для ведущего монгольского бренда кашемира GOBI Cashmere.

5W будет отвечать за отношения со СМИ со всеми американскими изданиями, отношения с влиятельными лицами для продвижения бренда в социальных сетях, таких как Instagram и TikTok, стратегическое позиционирование для выделения бренда среди новой аудитории; и общее управление учетными записями, чтобы обеспечить успех нашего нового клиента по мере его дальнейшей интеграции на рынок одежды США.

«Мы очень рады работать с клиентом GOBI Cashmere, поскольку они выводят на американский рынок свои высококачественные пальто, шарфы и многое другое в предстоящие зимние месяцы», — сказал генеральный директор 5WPR Дара А. Буш. «5W хорошо оснащен прочными связями со СМИ и опытом работы с социальными сетями, чтобы оказывать поддержку в этой среде, поскольку наше руководство понимает меняющиеся потребительские тенденции и справляется с ними».

«Мы рады, что объединились с 5WPR для официальной глобальной экспансии GOBI Cashmere на рынок США», — сказал Уненбат Чулуунбат, директор по электронной коммерции в Северной Америке и ЕС. «Наша миссия состоит в том, чтобы предоставить высококачественную, этичную, красивую и подлинную одежду и аксессуары из монгольского кашемира, которые будут доступны всем, и поэтому мы использовали 5WPR, чтобы помочь нам установить наше присутствие и осведомленность».

5W обеспечивает целенаправленное освещение клиентов в сфере одежды в средствах массовой информации, удерживая их в культуре и актуальных темах и гарантируя, что они остаются в центре внимания со всеми целевыми демографическими группами. Подразделение использует комплексный подход к связям с общественностью, сочетая отношения со СМИ, цифровые и социальные сети, а также мероприятия.

О GOBI Cashmere

Компания GOBI Cashmere, основанная в 1981 году, является ведущей компанией по производству кашемира в Монголии и специализируется на 100% высококачественном отслеживаемом кашемире. Нарушая традиционное представление о кашемире, GOBI предлагает «кашемир для всех» и предлагает высококачественный, этически изготовленный и несезонный кашемир по невероятной цене. Создавая продукты непосредственно из источника, которые поддерживают традиционный образ жизни кочевников-скотоводов и реинвестируют в монгольский народ и окружающую среду, GOBI — это кашемир, от которого вы можете чувствовать себя хорошо. Благодаря широкому выбору женской и мужской одежды, детских товаров и аксессуаров для образа жизни, созданных ведущими мировыми дизайнерами, GOBI Cashmere предлагает удобные, изысканные и универсальные решения для гардероба на любой случай.

О 5WPR

5W Public Relations — это PR-агентство с полным спектром услуг в Нью-Йорке, известное своими передовыми программами, которые связаны с бизнесом, проблемами и идеями. С более чем 275 профессионалами, обслуживающими клиентов в B2C (красота и мода, потребительские бренды, развлечения, продукты питания и напитки, здоровье и благополучие, путешествия и гостиничный бизнес, технологии, некоммерческие организации), B2B (корпоративные коммуникации и управление репутацией), связи с общественностью, кризисные коммуникации и цифровой маркетинг (социальные сети, влиятельные лица, платные медиа, SEO). Компания 5W была включена в список лучших рабочих мест 2022 года по версии журнала Inc., удостоена награды PR-агентство года 2020 и предлагает ведущим компаниям изобретательный, смелый и ориентированный на результат подход к коммуникациям.

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