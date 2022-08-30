Президент Кореи назвал Монголию и свою Родину близкими братскими странами

CentralAsia (MNG) - Пак Джин доставил письмо своего лидера президенту Монголии

Министр иностранных дел Пак Джин нанес визит вежливости президенту Монголии Хурэлсух Ухнаа и передал письмо президента Юн Сук Ёла в понедельник.

Представляя письмо, министр Пак сказал, что он посетил Монголию, чтобы передать твердую приверженность Юна дальнейшему развитию стратегического партнерства между Южной Кореей и Монголией, а также обсудить существенные меры по укреплению двусторонних связей.

Сообщается, что в письме президента две страны называются близкими братскими странами, стратегическими партнерами в области демократии и важными партнерами в обеспечении стабильности цепочки поставок.

Министр Пак поддержал это мнение, выразив надежду, что Южная Корея будет укреплять сотрудничество и солидарность с Монголией, с которой она разделяет универсальные ценности демократии и прав человека.

В ответ президент Монголии оценил, что каждый аспект связей двух стран резко развился с момента установления дипломатических отношений в 1990 году, добавив, что сотрудничество с Южной Кореей является главным приоритетом для Монголии.

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