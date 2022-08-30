Бюст великого писателя Д. Нацагдорж установлен в музейном комплексе «Двор на Кирилице» в Болгарии

CentralAsia (MNG) - 25 августа 2022 года состоялась мемориальная церемония установки бюста основоположника современной монгольской литературы Нацагдорж Дашдорж в музейном комплексе «Двор на Кирилица», в котором установлены бюсты 49 писателей 12 народов, использовавших кириллицу в Болгарии.

В мероприятии, инициированном Посольством Монголии в Болгарии и при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Монголии, приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Болгарии Л. Саяна, посол культуры Монголии, куратор Х. Дамдинсурэн, директор Дворец бракосочетаний, в котором участвовали М. Уянга и скульптор Г. Санчирболд.

В музее находятся бюсты таких великих писателей, как А. Пушкин, Ф. Достоевский, С. Есенин, В. Высоцкий, Н. Гоголь, И. Тургенев, М. Горький, И. Крылов, А. Грибоедов, Л. Толстой, А. Чехов, М. Цветаева и Р. Гамзатов.

"Моята Родна Земля" (болгарский перевод)

Д. Нацагдорж

Високи величествени планини Хентей, Хангай и Саян,

Гори и гъсти гористи хребети - красотата на севера,

Обширната пустиня Гоби - пространствата Менен, Шарга и Номин,

И океаните от пясъчни пустини, които доминират на юг.

Това, това е моята родна земя,

Прекрасната страна – Моята Монголия.

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