Сформирован новый Кабинет Министров Монголии

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Л.Оюн-Эрдэнэ представил парламенту своих новых членов Кабмина.

Премьер-министр Л.Оюун-Эрдэнэ представила вопрос о назначении и освобождении от должности члена правительства на вчерашнем совместном заседании парламента.

Парламент внес изменения в Конституцию и Закон о правительстве. В итоге вчера собрался совет директоров МНП, и премьер-министр представил свое предложение об изменении состава правительства, где работают 4 депутата парламента.

Как представил Оюун-Эрдэнэ, следующие люди были назначены: депутат Ч.Хурэлбаатар – министром экономического развития, депутат Ж.Ганбаатар – министром горнодобывающей и тяжелой промышленности, депутат Х.Болорчулуун – министром сельского хозяйства и легкой промышленности, депутат парламента Б.Чойжилсурэн – министром энергетики, депутат парламента Д.Сарангэрэл в качестве министра труда и социальной защиты, депутат парламента С.Бямбацогт в качестве министра развития транспорта и дороги, депутат парламента Н.Учрал в качестве министра электронного развития и связи и генеральный секретарь MНП, Д.Амарбаясгалан в качестве главой кабинета секретариат правительства. А также, чтобы ускорить повседневную работу правительства и решить некоторые насущные вопросы, было принято решение иметь 2 министров без министерств. Так, министром по делам порта и столицы назначен депутат Ж.Сухбаатар, а министром по делам спорта и олимпизма – Б.Бат-Эрдэнэ.

Из старого кабмина депутат С.Амарсайхан остался заместителем премьер-министра, депутат Б.Жавхлан – министром финансов, депутат Х.Нямбаатар – министром Юстиции, депутат Л.Энх-Амгалан – министром образования и науки.

А среди министров, не являющихся депутатами парламента, министр иностранных дел Б. Батцэцэг, министр обороны Г. Сайханбаяр, министр культуры Ч. Номин, министр экологии и туризма Б. Бат-Эрдэнэ, министр строительства и градостроительства Б. Мөнхбаатар, министр здравоохранения С. Энхболд продолжат работу.

В результате освобождаются работавшие ранее министры Н. Тавинбэх, Г. Ёндон, З. Мэндсайхан, А. Ариунзаяа, Ц. Нямдорж и Л. Халтар.

Заседание парламента продолжится сегодня /30 августа 2022 года/. На заседании будут приведены к присяге новые министры кабинета премьер-министра Л. Оюун-Эрдэнэ.

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