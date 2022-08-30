Сборная Монголии уверенно обыграла сборную Кыргызстана по волейболу. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) - Мужская сборная Монголии по волейболу вылетела из страны для участия в турнире «Challenge Cup-2022» в Чолпон-Ате, Кыргызстан.

В Чолпон-Ате вчера, 29 августа, стартовал «Challenge Cup-2022» Азии по волейболу.

Борьбу за медали будут вести 4 команды — Кыргызстан, Саудовская Аравия, Монголия и Узбекистан.

В первом туре 29 августа монголы сыграли со сборной Кыргызстана.

Вчера/29.08.2022/ сборная Монголии провела первый матч турнира против хозяев Кыргызстана и одержала свою первую победу со счетом 25:21, 27:25 и 25:14 за три четверти.

Сегодня в 17:30 монгольская молодежь сыграет еще один матч против Саудовской Аравии.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения