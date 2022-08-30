Из Монголии 5 700 тонн термически обработанного мяса будут экспортированы в Китай

CentralAsia (MNG) - На заседании Кабинета Министров от 24 августа было дано указание по организации экспорта в Китай термически обработанного мяса, соответствующего стандартам гигиены, качества и безопасности мяса и мясных продуктов.

Согласно указанию, Генеральным агентством специализированной инспекции осуществляется контроль за подготовкой к экспорту 5 700 тонн мяса, соответствующего требованиям результатов испытаний аккредитованной лаборатории, подготовленных 11 предприятиями.

В рамках этого сегодня состоялась встреча с представителями предприятий, на которой были даны информация и рекомендации.

Ниже приведены рекомендации для экспортеров мяса:

Производить регулярную уборку и дезинфекцию рабочих мест и складов

Собирать и хранить мясо в специально отведенных стеллажах в соответствии со стандартами

Регулярно контролируйте температуру в морозильной камере.

Отслеживание происхождения сырья

Сохранение и архивирование результатов лабораторных исследований и документов, а также регистрация

Привлекать сотрудников к диспансеризации каждые 6 месяцев

Соблюдать законы о пищевых продуктах и обеспечении безопасности пищевых продуктов, соответствующие правила, нормы и стандарты, изданные в соответствии с ними, и внутренний контроль, утвержденные Постановлением Правительства № 311.

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