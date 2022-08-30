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Из Монголии 5 700 тонн термически обработанного мяса будут экспортированы в Китай

CentralAsia (MNG) -  На заседании Кабинета Министров от 24 августа было дано указание по организации экспорта в Китай термически обработанного мяса, соответствующего стандартам гигиены, качества и безопасности мяса и мясных продуктов.

Согласно указанию, Генеральным агентством специализированной инспекции осуществляется контроль за подготовкой к экспорту 5 700 тонн мяса, соответствующего требованиям результатов испытаний аккредитованной лаборатории, подготовленных 11 предприятиями.

В рамках этого сегодня состоялась встреча с представителями предприятий, на которой были даны информация и рекомендации.

Ниже приведены рекомендации для экспортеров мяса:

  • Производить регулярную уборку и дезинфекцию рабочих мест и складов
  • Собирать и хранить мясо в специально отведенных стеллажах в соответствии со стандартами
  • Регулярно контролируйте температуру в морозильной камере.
  • Отслеживание происхождения сырья
  • Сохранение и архивирование результатов лабораторных исследований и документов, а также регистрация
  • Привлекать сотрудников к диспансеризации каждые 6 месяцев
  • Соблюдать законы о пищевых продуктах и обеспечении безопасности пищевых продуктов, соответствующие правила, нормы и стандарты, изданные в соответствии с ними, и внутренний контроль, утвержденные Постановлением Правительства № 311.
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