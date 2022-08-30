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В Министерстве горной и тяжелой промышленности состоялась встреча с руководством немецкой компании СВМ

CentralAsia (MNG) -  Министр горной и тяжелой промышленности Г.Ёндон принял руководителей немецкой компании CBM.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о сотрудничестве между Монголией и Германией в горнодобывающей промышленности, особенно о совместных исследованиях, установлении и развитии сотрудничества между совместным монголо-германским университетом минералов и технологий (GMIT) и Аахенским университетом, Германия.

«Компания при поддержке Министерства экономики и развития Германии реализует исследовательский проект по использованию хвостохранилища завода «Эрдэнэт» и способам его превращения в месторождение в сотрудничестве с проектом BGR и совместным монголо-германским университетом минералов и технологий (GMIT)», — сказал Матиас Бауэр, испольнительный директор CBM.

«Наша страна богата геологическими ресурсами и имеет потенциал для проведения дальнейших исследований в этой области и стать надежным поставщиком критически важных полезных ископаемых. Готовы сотрудничать с Германией в исследованиях высокотехнологичного сырья и месторождений полезных ископаемых и внедрении передовых технологий. Актуализированы в ногу со временем основные законы в области горнорудной и тяжелой промышленности, разрабатываются новые, например, Закон о недрах в новой редакции, проект закона о Бирже горнорудной продукции, законопроект о Фонде национального благосостояния», — сказал Г.Ёндон.

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  • В Министерстве горной и тяжелой промышленности состоялась встреча с руководством немецкой компании СВМ
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